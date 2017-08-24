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17:51 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области уничтожили 20 снарядов времен Великой Отечественной войны

В Волгоградской области уничтожили 20 снарядов времен Великой Отечественной войны.

Саперы Южного военного округа уничтожили порядка 800 кг снарядов реактивной системы залпового огня. 20 снарядов М-13 «Катюша» времен Великой Отечественной войны были найдены на территории Иловлинского района.

Боеприпасы, обнаруженные местными жителями, саперы извлекали из грунта на протяжении пяти часов. Снаряды были уничтожены на месте путем подрыва накладным зарядом в связи с тем, что их транспортировка была не возможна.

Отметим, что с начала года на территории Волгоградской области саперы Южного военного округа уничтожили более трех тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

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