В одном из торговых центров на Рышкановке избили 26-летнего мужчину
Столичная полиция разыскивает участников драки в одном из торговых центров на Рышкановке.
Столичная полиция разыскивает участников драки в одном из торговых центров на Рышкановке.
Стычка началась с ссоры в баре, а потасовка завязалась в коридоре. Прямо под камерами видеонаблюдения.
В драке избили 26-летнего мужчину.
Личности участников происшествия не установлены. Разыскиваются также спутницы хулиганов, они были свидетельницами потасовки.