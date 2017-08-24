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19:25 (мск), источник: Publika.md

В одном из торговых центров на Рышкановке избили 26-летнего мужчину

Столичная полиция разыскивает участников драки в одном из торговых центров на Рышкановке.

Источник: Publika.md

Стычка началась с ссоры в баре, а потасовка завязалась в коридоре. Прямо под камерами видеонаблюдения.

В драке избили 26-летнего мужчину.

Личности участников происшествия не установлены. Разыскиваются также спутницы хулиганов, они были свидетельницами потасовки.

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