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17:49 (мск), источник: РИА Новости

Ссора водителей у метро «Динамо» в Москве закончилась стрельбой

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ссора таксиста и другого водителя у станции метро «Динамо» на севере Москвы закончилась стрельбой, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

«В полицию обратился водитель такси и сообщил, что в районе станции метро “Динамо” у него произошёл конфликт с неизвестным, который произвёл выстрел в сторону его автомобиля. Пострадавших нет», — сказал дежурный офицер.

По его словам, проводится проверка.

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