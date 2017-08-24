«Полиция называет взрыв в Киеве хулиганством»
Корреспондент ИД «Ъ» на Украине — о происшествии в правительственном квартале.
Корреспондент ИД «Ъ» на Украине — о происшествии в правительственном квартале.
В четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве в День независимости Украины, два человека пострадали.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает, что взрыв мог быть спланированным терактом, сообщают местные СМИ. Корреспондент ИД «Коммерсантъ» в Киеве Янина Соколовская рассказала подробности ведущей Наталье Ждановой.
— Что известно о произошедшем? Насколько вероятна версия теракта?
— В 14.06 стало известно о взрыве в правительственном квартале на улице Грушевского. Полиция заявила о том, что взрывное устройство — либо взрывпакет, пока что неясно — было выброшено из машины на газон на склоне, находящийся напротив здания правительства.
Говорят о том, что если бы взрывное устройство было выброшено на асфальт, а не на склон, то тогда бы удар пришелся на нижнюю часть туловища. К сожалению, скорая помощь ехала очень долго, помощь пострадавшим оказывали полиция и бойцы Национальной гвардии, оказавшиеся рядом с местом происшествия. Полиция квалифицировала на данном этапе произошедшее как хулиганство. Заявляется, что мнение Александра Турчинова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, что это могло быть не хулиганством, а террористическим актом, является его личной оценкой.
И вот сейчас мы видим, что в День независимости Украины некий взрывпакет оказывается прямо напротив здания кабинета министров Украины. Видимо, это и дало основания Александру Турчинову сделать свое заявление. Тем не менее, полиция пока что говорит лишь о хулиганских действиях.
Ведутся поиски тех, кто это совершил. Как говорят наши источники в МВД Украины, будут сниматься все данные с камер слежения, которых очень много в этом правительственном квартале. Но взрыв произошел на территории Мариинского парка, который не отслеживается так тщательно и где фактически камер нет, то есть вопрос в том, попало ли в зону действия хоть одной из камер, находящихся на правительственных зданиях — либо на здании комиссии Верховной рады, либо на здании сессионного зала Верховной рады — то место.