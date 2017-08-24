«Полиция называет взрыв в Киеве хулиганством»

Источник: AP 2017

В четверг днем неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве в День независимости Украины, два человека пострадали.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает, что взрыв мог быть спланированным терактом, сообщают местные СМИ. Корреспондент ИД «Коммерсантъ» в Киеве Янина Соколовская рассказала подробности ведущей Наталье Ждановой.

— Что известно о произошедшем? Насколько вероятна версия теракта?

— В 14.06 стало известно о взрыве в правительственном квартале на улице Грушевского. Полиция заявила о том, что взрывное устройство — либо взрывпакет, пока что неясно — было выброшено из машины на газон на склоне, находящийся напротив здания правительства.

Устройство сработало, в результате пострадали женщина и мужчина — удар пришелся в голову, они получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице.

Говорят о том, что если бы взрывное устройство было выброшено на асфальт, а не на склон, то тогда бы удар пришелся на нижнюю часть туловища. К сожалению, скорая помощь ехала очень долго, помощь пострадавшим оказывали полиция и бойцы Национальной гвардии, оказавшиеся рядом с местом происшествия. Полиция квалифицировала на данном этапе произошедшее как хулиганство. Заявляется, что мнение Александра Турчинова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, что это могло быть не хулиганством, а террористическим актом, является его личной оценкой.

Ранее глава Службы безопасности Василий Грицак заявил, что некие пророссийские силы готовят террористические акты и ведут прочую подрывную деятельность в Киеве и активизируются в День независимости Украины.

И вот сейчас мы видим, что в День независимости Украины некий взрывпакет оказывается прямо напротив здания кабинета министров Украины. Видимо, это и дало основания Александру Турчинову сделать свое заявление. Тем не менее, полиция пока что говорит лишь о хулиганских действиях.