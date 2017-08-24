В Омске рецидивист-сладкоежка залез в кондитерскую и украл леденец
В четверг, 24 августа, 21-летний омич устроил серию краж на улице 10 лет Октября, что в Центральном округе Омска.
В четверг, 24 августа, 21-летний омич устроил серию краж на улице 10 лет Октября, что в Центральном округе Омска.
Первым пунктом стали торговые заведения в районе пересечения 9-ой Линии и 10 лет Октября. Здесь парень проник в бакалею, где принялся поглощать мясные изделия. Наевшись, грабитель захотел сладкого и полез близлежащую кондитерскую. Там он украл леденец, а также халву и двинулся дальше, по пути употребляя сосательную конфету.
Путь
Грабителя задержал проезжающий наряд полиции. Увидев стражей порядка, парень бросил сумку с награбленным и побежал, чем и вызвал подозрения. При задержании у него обнаружили смартфоны, обгрызенный леденец и халву.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.