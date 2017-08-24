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21:32 (мск), источник: СуперОмск

В Омске рецидивист-сладкоежка залез в кондитерскую и украл леденец

В четверг, 24 августа, 21-летний омич устроил серию краж на улице 10 лет Октября, что в Центральном округе Омска.

Первым пунктом стали торговые заведения в районе пересечения 9-ой Линии и 10 лет Октября. Здесь парень проник в бакалею, где принялся поглощать мясные изделия. Наевшись, грабитель захотел сладкого и полез близлежащую кондитерскую. Там он украл леденец, а также халву и двинулся дальше, по пути употребляя сосательную конфету.

Путь грабителя-сладкоежки прервали пункты продажи сотовых телефонов на пересечении улиц: 20-ая Линия и 10 лет Октября. Наживой омича стало 6 смартфонов на общую сумму в 180 тыс. рублей.

Грабителя задержал проезжающий наряд полиции. Увидев стражей порядка, парень бросил сумку с награбленным и побежал, чем и вызвал подозрения. При задержании у него обнаружили смартфоны, обгрызенный леденец и халву.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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