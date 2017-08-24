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18:36 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре сгорел BMW на парковке Ikea

Кадры с места событий выложили очевидцы в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Краснодар. 24 августа — Новая Кубань. Видно, что территория вокруг горевшей иномарки оцеплена лентой. Автомобиль находился в секторе Г5 на парковке ТРЦ «Мега Адыгея», расположенного на ул. Тургеневское шоссе. Рядом с местом событий находятся сотрудники службы охраны торгового центра.

Очевидно, они и оказывали содействие в тушении пожара. Рядом с залитым пеной автомобилем стоят несколько огнетушителей.

Причины возникновения пожара не известны.

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