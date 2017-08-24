В Краснодаре сгорел BMW на парковке Ikea

Краснодар. 24 августа — Новая Кубань. Видно, что территория вокруг горевшей иномарки оцеплена лентой. Автомобиль находился в секторе Г5 на парковке ТРЦ «Мега Адыгея», расположенного на ул. Тургеневское шоссе. Рядом с местом событий находятся сотрудники службы охраны торгового центра.



Очевидно, они и оказывали содействие в тушении пожара. Рядом с залитым пеной автомобилем стоят несколько огнетушителей.



Причины возникновения пожара не известны.