Житель Петербурга задолжал сыну более полумиллиона рублей
Он не платил алименты в течение 17 лет.
Он не платил алименты в течение 17 лет.
У жителя Красногвардейского райна Петербурга неожиданно проснулась совесть. Возможно, этому поспособствовали общественные работы, к которым ранее приговорили мужчину. И вмешавшиеся в ситуацию судебные приставы.
Однако на 18 день рождения он таки решил сделать подарок своему ребенку и сам пришел к судебным приставам с просьбой рассчитать его задолженность перед чадом.
Надо сказать, набежало не мало — 610 тысяч рублей.
Как рассказали в ФССП, должник нигде не трудоустроен, а также не имеет в собственности имущества. Однако он заверил приставов в том, что выплатит долг перед ребенком. Он уже оформил кредит, чтобы отправить деньги сыну до судебного заседания.