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19:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Петербурга задолжал сыну более полумиллиона рублей

Он не платил алименты в течение 17 лет.

У жителя Красногвардейского райна Петербурга неожиданно проснулась совесть. Возможно, этому поспособствовали общественные работы, к которым ранее приговорили мужчину. И вмешавшиеся в ситуацию судебные приставы.

В течение 17 лет он не платил своему сыну алименты, переводя лишь изредка небольшие суммы.

Однако на 18 день рождения он таки решил сделать подарок своему ребенку и сам пришел к судебным приставам с просьбой рассчитать его задолженность перед чадом.

Надо сказать, набежало не мало — 610 тысяч рублей.

Как рассказали в ФССП, должник нигде не трудоустроен, а также не имеет в собственности имущества. Однако он заверил приставов в том, что выплатит долг перед ребенком. Он уже оформил кредит, чтобы отправить деньги сыну до судебного заседания.

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