Житель Петербурга задолжал сыну более полумиллиона рублей

У жителя Красногвардейского райна Петербурга неожиданно проснулась совесть. Возможно, этому поспособствовали общественные работы, к которым ранее приговорили мужчину. И вмешавшиеся в ситуацию судебные приставы.

В течение 17 лет он не платил своему сыну алименты, переводя лишь изредка небольшие суммы.

Однако на 18 день рождения он таки решил сделать подарок своему ребенку и сам пришел к судебным приставам с просьбой рассчитать его задолженность перед чадом.

Надо сказать, набежало не мало — 610 тысяч рублей.