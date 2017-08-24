СМИ: Россия подала запрос в Интерпол на арест главы Hermitage Capital Браудера

Источник: AP 2017

В 2015 году Интерпол уже отклонял запрос российской стороны. Независимая комиссия по контролю за данными Интерпола признала запрос об аресте незаконным, заявив, что он имеет «преимущественно политический характер».

Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году. С 1995-го по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.