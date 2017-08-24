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19:40 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Россия подала запрос в Интерпол на арест главы Hermitage Capital Браудера

Россия подала запрос в Интерпол на арест и экстрадицию главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на соответствующие документы.

Источник: AP 2017

В 2015 году Интерпол уже отклонял запрос российской стороны. Независимая комиссия по контролю за данными Интерпола признала запрос об аресте незаконным, заявив, что он имеет «преимущественно политический характер».

Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году. С 1995-го по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Финансист был объявлен в международный розыск Россией по делу о хищении акций «Газпрома» на сумму около 3 млрд руб.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15 июня© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Оляля jkz
А кто теперь будет финансировать навального? Мы же теперь не узнаем о новых кроссовках Медведева )))
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