Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
В следственной группе уточнили, что информация будет детально изучена в ближайшее время.
В следственной группе уточнили, что информация будет детально изучена в ближайшее время.
ГААГА, 24 августа. /ТАСС/. Международные следователи получили от России дополнительные данные с радаров в момент крушения Boeing на Украине в июне 2014 года. Об этом сообщили в четверг в голландской прокуратуре, чьи представители входят в Совместную следственную группу (ССГ), занимающуюся уголовным расследованием трагедии.
Там напомнили, что полученные от РФ данные в октябре 2016 года были предоставлены не в формате ASTERIX, разработанном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) и признаваемом во всем мире.
«Полученная дополнительная информация должна быть в формате ASTERIX, — подчеркнули в прокуратуре. — В ближайшее время эти данные будут расшифрованы и детально изучены».
Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в
Уголовным расследованием трагедии занимается ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
При этом специалисты признали, что не успели изучить предоставленную российской стороной информацию. В свою очередь российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность запуска зенитной ракеты по «Боингу» из района восточнее места катастрофы, в том числе