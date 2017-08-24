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20:11 (мск), источник: ТАСС

Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17

В следственной группе уточнили, что информация будет детально изучена в ближайшее время.

Источник: Reuters

ГААГА, 24 августа. /ТАСС/. Международные следователи получили от России дополнительные данные с радаров в момент крушения Boeing на Украине в июне 2014 года. Об этом сообщили в четверг в голландской прокуратуре, чьи представители входят в Совместную следственную группу (ССГ), занимающуюся уголовным расследованием трагедии.

В ответ на дополнительный запрос о правовой помощи, направленный Нидерландами, "от РФ на этой неделе получены дополнительные радиолокационные данные и инструкции (к программному обеспечению по расшифровке данных)", отметили в ведомстве.

Там напомнили, что полученные от РФ данные в октябре 2016 года были предоставлены не в формате ASTERIX, разработанном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) и признаваемом во всем мире.

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«Полученная дополнительная информация должна быть в формате ASTERIX, — подчеркнули в прокуратуре. — В ближайшее время эти данные будут расшифрованы и детально изучены».

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

Уголовным расследованием трагедии занимается ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В сентябре 2016 года следователи опубликовали результаты своего анализа, которые свидетельствую о том, что самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук", который в момент запуска располагался в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, находившегося в день трагедии под контролем ополченцев.

При этом специалисты признали, что не успели изучить предоставленную российской стороной информацию. В свою очередь российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность запуска зенитной ракеты по «Боингу» из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под населенного пункта Снежное.

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