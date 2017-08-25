Суд арестовал обвиняемого в убийстве трех человек на «ГАЗе»

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С соответствующим ходатайством в суд обратился следователь. Напомним, утром 23 августа сотрудник предприятия, формовщик литейного цеха № 3 1976 года рождения, ударил ножом свою знакомую, к которой испытывал определенные чувства. Поводом для вспышки гнева, по предварительной информации, стала ревность — позже мужчина убил предполагаемого соперника и случайно оказавшегося рядом еще одного коллегу. Двое сотрудников «ГАЗа» получили ранения, пытаясь остановить злоумышленника.

После этого убийца попытался скрыться на территории предприятия, но через какое-то время его обнаружили полицейские: при задержании им пришлось применить табельное оружие.