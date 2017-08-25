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09:42 (мск), источник: "Российская газета"

Суд арестовал обвиняемого в убийстве трех человек на «ГАЗе»

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода постановил заключить под стражу Сергея Барахова, обвиняемого в убийстве трех человек на Горьковском автозаводе.

Источник: Reuters

С соответствующим ходатайством в суд обратился следователь. Напомним, утром 23 августа сотрудник предприятия, формовщик литейного цеха № 3 1976 года рождения, ударил ножом свою знакомую, к которой испытывал определенные чувства. Поводом для вспышки гнева, по предварительной информации, стала ревность — позже мужчина убил предполагаемого соперника и случайно оказавшегося рядом еще одного коллегу. Двое сотрудников «ГАЗа» получили ранения, пытаясь остановить злоумышленника.

После этого убийца попытался скрыться на территории предприятия, но через какое-то время его обнаружили полицейские: при задержании им пришлось применить табельное оружие.

Как сообщается на сайте Автозаводского районного суда, «обвиняемый и его защитник не возражали относительно избрания меры пресечения в виде заключения под стражу». Мужчина пробудет за решеткой как минимум по 22 октября 2017 года. Постановление в законную силу пока не вступило.

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