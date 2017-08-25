Суд арестовал обвиняемого в убийстве трех человек на «ГАЗе»
Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода постановил заключить под стражу Сергея Барахова, обвиняемого в убийстве трех человек на Горьковском автозаводе.
Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода постановил заключить под стражу Сергея Барахова, обвиняемого в убийстве трех человек на Горьковском автозаводе.
С соответствующим ходатайством в суд обратился следователь. Напомним, утром 23 августа сотрудник предприятия, формовщик литейного цеха № 3 1976 года рождения, ударил ножом свою знакомую, к которой испытывал определенные чувства. Поводом для вспышки гнева, по предварительной информации, стала ревность — позже мужчина убил предполагаемого соперника и случайно оказавшегося рядом еще одного коллегу. Двое сотрудников «ГАЗа» получили ранения, пытаясь остановить злоумышленника.
После этого убийца попытался скрыться на территории предприятия, но через
Как сообщается на сайте Автозаводского районного суда, «обвиняемый и его защитник не возражали относительно избрания меры пресечения в виде заключения под стражу». Мужчина пробудет за решеткой как минимум по 22 октября 2017 года. Постановление в законную силу пока не вступило.