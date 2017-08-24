Генпрокуратура передала «дело реставраторов» в суд

«Утверждено обвинительное заключение по делу моего подзащитного Олега Иванова и остальных фигурантов, дело передано в суд», — сказал он. Адвокат защищает Олега Иванова, главу госпредприятия «Центр реставрации», подведомственного Министерству культуры. Как рассказал Зобов, дело рассмотрит Дорогомиловский суд.

Ключевым фигурантом «дела реставраторов» является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Он обвиняется в хищении средств, которые были выделены на реставрацию объектов культурного наследия. Как полагает следствие, он заключил договоры на работы на нескольких объектах, в том числе в Псковском драматическом театре, Новодевичьем монастыре, монастыре Иоанна Предтечи в Москве и Изборской крепости. По оценкам сотрудников правоохранительных органов, ущерб от его действий составил 100 млн руб. Пирумов свою вину не признал.