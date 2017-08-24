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22:50 (мск), источник: ТАСС

Генсек НАТО попал в ДТП в Варшаве

ВАРШАВА, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попал в автомобильную аварию в Варшаве. Об этом сообщила в четверг полиция польской столицы.

Источник: AP 2017

В ДТП участвовала колонна Бюро охраны правительства (БОП), в одной из машин которой, по неофициальной информации, перемещался по Варшаве Столтенберг. В БОП не сообщают деталей.

Известно, что в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских.

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