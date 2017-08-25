МАК назвал причину крушения Ми-8 с 19 погибшими на Ямале в 2016 году

Источник: РИА Новости

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» упал в Пуровском районе возле поселка Уренгой. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. В результате ЧП весь экипаж и 16 пассажиров погибли.

«Причиной катастрофы вертолета Ми-8Т RA-22869 явилась потеря экипажем пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров в месте посадки. Необходимость выполнения вынужденной посадки была обусловлена малым остатком топлива», — говорится в отчете.

Отмечается, что авиационному происшествию способствовали и другие факторы, в числе которых недостатки во взаимодействии членов экипажа и принятие командиром судна необоснованного решения на вылет при имевшейся информации о метеорологических условиях в районе пункта дозаправки.

По данным МАК, на тяжесть последствий авиапроисшествия могло повлиять невыполнение экипажем требований по швартовке багажа пассажиров, по проведению инструктажа пассажиров о правилах поведения на борту и действиям при аварийных ситуациях и о порядке использования ремней безопасности, а также возможные повреждения пассажиров устройством для внешней подвески груза, находившимся в грузовой кабине вертолета в походном положении.