Уклонение от армии обернулось судом в Приморье
Житель Находки обвиняется в уклонении от призыва на военную службу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ КС РФ по Приморскому краю.
Житель Находки обвиняется в уклонении от призыва на военную службу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ КС РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, обвиняемый, являясь гражданином Российской Федерации, достигнув призывного возраста и признанный годным к военной службе, на протяжении с апреля 2015 года по июль 2017 года умышленно уклонился от призыва на воинскую службу в вооруженные силы Российской Федерации.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.