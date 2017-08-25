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02:38 (мск), источник: VLADNEWS

Уклонение от армии обернулось судом в Приморье

Житель Находки обвиняется в уклонении от призыва на военную службу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ КС РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, обвиняемый, являясь гражданином Российской Федерации, достигнув призывного возраста и признанный годным к военной службе, на протяжении с апреля 2015 года по июль 2017 года умышленно уклонился от призыва на воинскую службу в вооруженные силы Российской Федерации.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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