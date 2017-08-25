Уклонение от армии обернулось судом в Приморье

По версии следствия, обвиняемый, являясь гражданином Российской Федерации, достигнув призывного возраста и признанный годным к военной службе, на протяжении с апреля 2015 года по июль 2017 года умышленно уклонился от призыва на воинскую службу в вооруженные силы Российской Федерации.