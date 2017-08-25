Защита бывшего вице-губернатора Приморья не комментирует обвинение в халатности на Hyatt

Источник: PrimaMedia.ru

Адвокаты заявили корр. ИА PrimaMedia, что пока они не дают никаких комментариев по этому поводу, в Следственном комитете по Приморскому краю также отказались комментировать.

«Следствие считает, что его действия привели к необоснованному продлению сроков строительства гостиничных комплексов, а также увеличению бюджетных трат на их возведение», — сказал собеседник «Интерфакса».

Корр. ИА PrimaMedia созвонился с адвокатом бывшего вице-губернатора. Елена Северянина заявила, что пока комментировать она ничего не будет.

— Я вам пока по этому вопросу не могу никаких комментариев давать. К сожалению, пока не могу. Я думаю, что на следующей неделе вы можете перезвонить, — рассказала Северянина.

Представитель прокуратуры Приморья подтвердил, что в декабре 2016 года по материалам прокурорских проверок на стройках действительно было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность»).

В следственном комитете по Приморскому краю, который занимается расследованием дела, агентству сообщили, что «пока ход расследования дела о “Хаяттах” не комментируют».

— Дело находится в производстве. Мы пока ничего не комментируем, — сказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого СКР.

Обе гостиницы, оператором которых должна стать Hyatt Hotels Corporation, планировалось сдать в эксплуатацию еще к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года, но стройки до сих пор не завершены. Заказчиком и оператором строительства выступило АО «Наш дом — Приморье» (100% принадлежит Приморскому краю). Из регионального бюджета несколько лет подряд выделялись миллиарды рублей на достройку. В итоге одну из гостиниц — на мысе Бурный — в настоящее время продают с аукциона в готовности 80%. Цена лота около 4,15 млрд рублей. Другой отель все еще пытаются достроить на Корабельной набережной. Срок сдачи неоднократно сдвигался, теперь он намечен на середину 2018 года.

Аукцион по продаже Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке перенесли на 28 сентября.

В ноябре 2016 года во Владивостоке задержали гендиректора АО «Наш дом — Приморье» Сергея Запорожца. 13 июля Фрунзенский районный суд вынес ему приговор. Запорожца приговорили за растрату 1,8 млн рублей к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишили права замещать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях сроком на 2 года. Дело было рассмотрено в особом порядке, Сергей Запорожец добровольно возместил причиненный ущерб.

Олег Ежов работал в администрации Приморского края с 2012 по 2016 годы. Сначала в должности главы департамента градостроительства, позднее — вице-губернатором. На этом посту Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, неисполненный госконтракт по строительству пожарной части в Красноармейском районе между коммерческой организацией и департаментом градостроительства послужил основой для уголовного дела против Ежова по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, возглавляя краевую структуру в 2013 году, он подписал акт приемки выполненных работ, по которому была произведена оплата в полном объеме. В результате бюджету Приморского края был причинен ущерб на сумму свыше 24,6 млн рублей. Стоит отметить, что средства по решению арбитражного суда взысканы с «Приморье Девелопмент». Чиновника задержали 3 мая 2016 года. Из администрации края его позднее уволили. Слушания начались 26 июля 2017 года во Фрунзенском суде и продолжаются до сих пор.

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