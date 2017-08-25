Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Советник Путина высказался об эмоциональном заявлении Михалкова
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Не доглядели": украинцы злятся от карты без Крыма
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
«Летающий танк» РФ в НАТО прозвали «Лягушачьей лапкой» - СМИ
СМИ о пушке Калашникова: Из фантастических фильмов
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10Землетрясение на юго-западе Китая
04:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Защита бывшего вице-губернатора Приморья не комментирует обвинение в халатности на Hyatt

Бывшему вице-губернатору Приморья Олегу Ежову предъявлено обвинение в халатности по уголовному делу о долгострое двух пятизвездочных гостиниц Hyatt во Владивостоке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении бывшего чиновника.

Источник: PrimaMedia.ru

Адвокаты заявили корр. ИА PrimaMedia, что пока они не дают никаких комментариев по этому поводу, в Следственном комитете по Приморскому краю также отказались комментировать.

«Следствие считает, что его действия привели к необоснованному продлению сроков строительства гостиничных комплексов, а также увеличению бюджетных трат на их возведение», — сказал собеседник «Интерфакса».

Корр. ИА PrimaMedia созвонился с адвокатом бывшего вице-губернатора. Елена Северянина заявила, что пока комментировать она ничего не будет.

— Я вам пока по этому вопросу не могу никаких комментариев давать. К сожалению, пока не могу. Я думаю, что на следующей неделе вы можете перезвонить, — рассказала Северянина.

Представитель прокуратуры Приморья подтвердил, что в декабре 2016 года по материалам прокурорских проверок на стройках действительно было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность»).

В следственном комитете по Приморскому краю, который занимается расследованием дела, агентству сообщили, что «пока ход расследования дела о “Хаяттах” не комментируют».

— Дело находится в производстве. Мы пока ничего не комментируем, — сказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого СКР.

Обе гостиницы, оператором которых должна стать Hyatt Hotels Corporation, планировалось сдать в эксплуатацию еще к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года, но стройки до сих пор не завершены. Заказчиком и оператором строительства выступило АО «Наш дом — Приморье» (100% принадлежит Приморскому краю). Из регионального бюджета несколько лет подряд выделялись миллиарды рублей на достройку. В итоге одну из гостиниц — на мысе Бурный — в настоящее время продают с аукциона в готовности 80%. Цена лота около 4,15 млрд рублей. Другой отель все еще пытаются достроить на Корабельной набережной. Срок сдачи неоднократно сдвигался, теперь он намечен на середину 2018 года.

Аукцион по продаже Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке перенесли на 28 сентября.

В ноябре 2016 года во Владивостоке задержали гендиректора АО «Наш дом — Приморье» Сергея Запорожца. 13 июля Фрунзенский районный суд вынес ему приговор. Запорожца приговорили за растрату 1,8 млн рублей к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишили права замещать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях сроком на 2 года. Дело было рассмотрено в особом порядке, Сергей Запорожец добровольно возместил причиненный ущерб.

Олег Ежов работал в администрации Приморского края с 2012 по 2016 годы. Сначала в должности главы департамента градостроительства, позднее — вице-губернатором. На этом посту Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, неисполненный госконтракт по строительству пожарной части в Красноармейском районе между коммерческой организацией и департаментом градостроительства послужил основой для уголовного дела против Ежова по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, возглавляя краевую структуру в 2013 году, он подписал акт приемки выполненных работ, по которому была произведена оплата в полном объеме. В результате бюджету Приморского края был причинен ущерб на сумму свыше 24,6 млн рублей. Стоит отметить, что средства по решению арбитражного суда взысканы с «Приморье Девелопмент». Чиновника задержали 3 мая 2016 года. Из администрации края его позднее уволили. Слушания начались 26 июля 2017 года во Фрунзенском суде и продолжаются до сих пор.

Справка

Олег Ежов занимал должность вице-губернатора Приморья с июня 2014 года и курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. В мае 2016 года его задержали по подозрению в злоупотреблении должными полномочиями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Народные дружины играют важную роль в профилактике правонарушений - Елена Новицкая
Подземелья Ворошиловской батареи, партизанская деревня и танки: семьей в парк "Патриот"
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы
Белый дом возмутила критика в адрес Трампа со стороны сенатора
Саакашвили не сообщили о лишении его гражданства Украины
Туроператор Ted Travel прекращает работу на фоне эпидемии
В Южной Каролине освободили заложников в ресторане
Спорт
ЦСКА подарен шанс, «Спартаку» — веселье О соперниках наших клубов на групповом этапе Лиги чемпионов
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь