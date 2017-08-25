Приговор живодеркам из Хабаровска сегодня открыто огласят в зале суда
Приговор по делу хабаровских живодерок огласят сегодня, 25 августа. Открытое заседание пройдет в Индустриальном районном суде, сообщает ИА AmurMedia.
Приговор по делу хабаровских живодерок огласят сегодня, 25 августа. Открытое заседание пройдет в Индустриальном районном суде, сообщает ИА AmurMedia.
Напомним, на этой неделе процесс над хабаровскими живодерками вошел в финальную стадию: 22 августа состоялись прения, и обвиняемые выступили с последним словом. Одна из подсудимых расплакалась и просила суд проявить снисхождение и дать ей условный срок.
Последнее заседание, на котором судья Галина Николаева огласит приговор, пройдет сегодня, 25 августа. В этот раз на оглашение приговора будут допущены сотрудники СМИ.
По версии следствия, Савченко А. и Орлова А. с лета 2016 года систематически увечили и убивали животных. Их жертвами стало не менее 15 животных, в первую очередь собак и кошек. После этого они переключились на людей: подвергли унижению молодого человека, принадлежащего к определенной социальной группе, и выложили в интернет видео, на котором были запечатлены сцены унижения. Затем напали на жителя Хабаровска, угрожая оружием, забрали у него 600 рублей. Здоровью потерпевшего при этом был причинен легкий вред.
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