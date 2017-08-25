В Екатеринбурге вынесли приговор санитарке скандального детдома, из-за которой ребенок получил сильные ожоги

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете Свердловской области, она признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Женщина осуждена на один год лишения свободы. Кроме того, по приговору суда с осуждённой в пользу бабушки ребёнка взыскан моральный вред в размере 70 тыс. руб.

Напомним, утром 19 января обвиняемая, являясь санитаркой, купала 11-летнего воспитанника интерната, который не может обслуживать себя самостоятельно. После водных процедур санитарка одела ребенка и отправилась выполнять другие обязанности. Через некоторое время воспитательница учреждения заметила на теле ребенка ожоги. Мальчику была вызвана «скорая помощь», врачи диагностировали у ребенка ожоги второй степени на поверхности тела площадью более 20%. Для оказания помощи мальчик был госпитализирован в детскую больницу, где находился до 15 февраля.