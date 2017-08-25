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05:04 (мск), источник: VLADNEWS

Серьезный пожар произошел в пригороде Владивостока

Во Владивостоке сгорел барак, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 00:01. Спустя девять минут огнеборцы прибыли по адресу Глинки, 26 и приступили к разведке. Горела квартира в деревянном двухэтажном бараке.

В 00:46 возгорание было локализовано, а в 03:30 — полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 150 кв.м. В связи с сильным задымлением было решено задействовать звено газодымозащитной службы.

Тушили огонь 15 человек личного состава и пять единиц техники.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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