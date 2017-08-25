В аэропорту Иркутска в ручной клади подростка обнаружили боеприпас

Согласно справке эксперта, он является боеприпасом к нарезному оружию. Девушка пояснила, что нашла его на дачном участке в Иркутском районе и решила оставить себе в качестве сувенира. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Транспортная полиция предупреждает, что подобные находки могут представлять опасность для жизни и здоровья граждан, кроме того, за хранение, а также использование незарегистрированного оружия и боеприпасов предусмотрена административная либо уголовная ответственность. При обнаружении запрещенных предметов необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее подразделение полиции или по телефону 02.