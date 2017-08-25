Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Украинцы злятся из-за карты без Крыма в Броварах - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
«Летающий танк» РФ в НАТО прозвали «Лягушачьей лапкой» - СМИ
СМИ о пушке Калашникова: Из фантастических фильмов
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10Землетрясение на юго-западе Китая
05:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

В аэропорту Иркутска в ручной клади подростка обнаружили боеприпас

На пункте досмотра в рюкзаке 14-летней пассажирки рейса до Москвы в иркутском аэропорту был обнаружен патрон. Об этом 25 августа 2017 года сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Согласно справке эксперта, он является боеприпасом к нарезному оружию. Девушка пояснила, что нашла его на дачном участке в Иркутском районе и решила оставить себе в качестве сувенира. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Транспортная полиция предупреждает, что подобные находки могут представлять опасность для жизни и здоровья граждан, кроме того, за хранение, а также использование незарегистрированного оружия и боеприпасов предусмотрена административная либо уголовная ответственность. При обнаружении запрещенных предметов необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее подразделение полиции или по телефону 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы
Белый дом возмутила критика в адрес Трампа со стороны сенатора
Саакашвили не сообщили о лишении его гражданства Украины
Туроператор Ted Travel прекращает работу на фоне эпидемии
В Южной Каролине освободили заложников в ресторане
Спорт
ЦСКА подарен шанс, «Спартаку» — веселье О соперниках наших клубов на групповом этапе Лиги чемпионов
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь