Казахстанцев атакует новый вирус, опустошающий счета в банках
Всего лишь несколько кликов — и на банковских картах ничего не подозревающих жертв мошенников не остается ни тиына.
Всего лишь несколько кликов — и на банковских картах ничего не подозревающих жертв мошенников не остается ни тиына.
Деньги казахстанцев в опасности: новый вирус, распространяющийся в социальной сети Facebook, опустошает счета в банках, передает КТК.
Вредоносная программа стремительно распространяется в интернете. За несколько дней вирусом заразились компьютеры тысяч жителей Казахстана. Они теперь автоматически отправляют сообщения со ссылками на разные сайты.
Переходить по ним нельзя. Всего лишь несколько кликов — и на банковских картах ничего не подозревающих жертв мошенников не остается ни тиына.
Кто вмиг может оказаться без зарплаты или накоплений и как избежать такой участи, рассказал президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.
Схема обычно такова: люди получают рассылку от своих уже «заразившихся» друзей, и, не заподозрив ничего плохого, переходят по ним. Далее заражение происходит в несколько этапов.
«Сначала вирус пробует заразить вас, если у вас не установлены
И вы, ничего не подозревая, вводите свои данные, и вирус у себя сохраняете. Далее он предлагает скачать программу, которая дает возможность смотреть
Вы скачиваете, и он также заражает вашу операционную систему. И далее он уже вытаскивает ваши данные — данные карточки, пароли и пробуют воспользоваться этими данными для своих целей, — рассказал Сатиев.
Во избежание неприятностей, специалист посоветовал соблюдать «компьютерную гигиену»: не использовать пиратскую операционную систему и вовремя обновлять ОС.
«Даже если вы не введете свои платежные данные… Если у вас не установлены обновления операционной системы либо вы используете