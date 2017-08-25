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07:15 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанцев атакует новый вирус, опустошающий счета в банках

Всего лишь несколько кликов — и на банковских картах ничего не подозревающих жертв мошенников не остается ни тиына.

Источник: Nur.kz

Деньги казахстанцев в опасности: новый вирус, распространяющийся в социальной сети Facebook, опустошает счета в банках, передает КТК.

Вредоносная программа стремительно распространяется в интернете. За несколько дней вирусом заразились компьютеры тысяч жителей Казахстана. Они теперь автоматически отправляют сообщения со ссылками на разные сайты.

Переходить по ним нельзя. Всего лишь несколько кликов — и на банковских картах ничего не подозревающих жертв мошенников не остается ни тиына.

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Кто вмиг может оказаться без зарплаты или накоплений и как избежать такой участи, рассказал президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.

Схема обычно такова: люди получают рассылку от своих уже «заразившихся» друзей, и, не заподозрив ничего плохого, переходят по ним. Далее заражение происходит в несколько этапов.

«Сначала вирус пробует заразить вас, если у вас не установлены какие-то обновления браузера, обновления операционной системы. Далее, если у вас не получилось, он вас перекидывает на фишинговую страницу — поддельную страницу, где просит вас ввести ваши платежные данные для покупки какого-то контента — видео или еще чего-то.

И вы, ничего не подозревая, вводите свои данные, и вирус у себя сохраняете. Далее он предлагает скачать программу, которая дает возможность смотреть какое-то видео либо скачать дополнительные возможности для операционной системы.

Вы скачиваете, и он также заражает вашу операционную систему. И далее он уже вытаскивает ваши данные — данные карточки, пароли и пробуют воспользоваться этими данными для своих целей, — рассказал Сатиев.

Во избежание неприятностей, специалист посоветовал соблюдать «компьютерную гигиену»: не использовать пиратскую операционную систему и вовремя обновлять ОС.

«Даже если вы не введете свои платежные данные… Если у вас не установлены обновления операционной системы либо вы используете какую-то пиратскую операционную систему, где хакеры могли вообще внедрить свой какой-то код, нужно просто обновляться и не переходить по непонятным ссылкам», — поделился простым рецептом Сатиев.

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