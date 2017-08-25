В тувинской тайге пропали пять детей

«Двадцать пятого августа в 02.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пропаже пятерых детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые накануне самовольно ушли в лес для сбора кедровых шишек и не вернулись», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, к поискам в тайге сразу же была отправлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которая уже прибыла и начала работать в тайге. Дополнительно в район поиска выдвинулась группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Тува, они будут вести поиски с помощью беспилотного летательного аппарата. Всего в поисках участвуют более 50 человек — кинологи полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники в количестве и 13 единиц техники.