В тувинской тайге пропали пять детей
КРАСНОЯРСК, 25 авг — РИА Новости. Пять детей ушли собирать шишки в лес в Тандинском районе Тувы и пропали, сообщила РИА Новости официальный представитель МЧС республики Луиза Севил.
КРАСНОЯРСК, 25 авг — РИА Новости. Пять детей ушли собирать шишки в лес в Тандинском районе Тувы и пропали, сообщила РИА Новости официальный представитель МЧС республики Луиза Севил.
«Двадцать пятого августа в 02.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пропаже пятерых детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые накануне самовольно ушли в лес для сбора кедровых шишек и не вернулись», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, к поискам в тайге сразу же была отправлена группа спасателей Тувинского