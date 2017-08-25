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05:34 (мск), источник: РИА Новости

В тувинской тайге пропали пять детей

КРАСНОЯРСК, 25 авг — РИА Новости. Пять детей ушли собирать шишки в лес в Тандинском районе Тувы и пропали, сообщила РИА Новости официальный представитель МЧС республики Луиза Севил.

Источник: РИА Новости

«Двадцать пятого августа в 02.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пропаже пятерых детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые накануне самовольно ушли в лес для сбора кедровых шишек и не вернулись», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, к поискам в тайге сразу же была отправлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которая уже прибыла и начала работать в тайге. Дополнительно в район поиска выдвинулась группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Тува, они будут вести поиски с помощью беспилотного летательного аппарата. Всего в поисках участвуют более 50 человек — кинологи полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники в количестве и 13 единиц техники.

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