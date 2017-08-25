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10:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Машина с семьей из трех человек рухнула в реку в Приморье, двое погибло

Жертвами ДТП стали 9-летняя девочка и пожилой мужчина.

Владивосток, 25 августа, PrimaMedia.

Страшное ДТП произошло в районе 89 км автодороги Дальнереченск-Рощино-Восток в Приморье. Пожилая женщина не справилась с управлением, и автомобиль рухнул в реку. В результате аварии погибли 9-летняя внучка автомобилистки и ее муж. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МОМВД России «Дальнереченский», В отношении женщины-водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция установила, что жительница села Рощино Красноармейского района вместе с мужем и внучкой, на автомобиле Nissan Cube приехали отдохнуть на реку Большая Уссурка. Возвращаясь по проселочной дороге, пролегающей вдоль берега реки, совершая маневр разворота, водитель не выполнила требования ПДД прибегнуть к помощи других лиц, когда маневр затруднен. Двигаясь задним ходом, женщина не справилась с управлением и машина рухнула в реку.

70-летняя автомобилистка самостоятельно выбралась из салона затопленной и поврежденной иномарки. Пассажиры: 9-летняя девочка, приехавшая к бабушке в гости из города Комсомольска-на-Амуре, и мужчина 1946 года рождения, погибли.

В ходе поисковых работ сотрудники МЧС и полицейские извлекли иномарку и погибших с 5-метровой глубины.

По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении женщины-водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

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