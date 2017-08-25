Машина с семьей из трех человек рухнула в реку в Приморье, двое погибло
Жертвами ДТП стали 9-летняя девочка и пожилой мужчина.
Жертвами ДТП стали 9-летняя девочка и пожилой мужчина.
Владивосток, 25 августа, PrimaMedia.
Страшное ДТП произошло в районе 89 км автодороги
Полиция установила, что жительница села Рощино Красноармейского района вместе с мужем и внучкой, на автомобиле Nissan Cube приехали отдохнуть на реку Большая Уссурка. Возвращаясь по проселочной дороге, пролегающей вдоль берега реки, совершая маневр разворота, водитель не выполнила требования ПДД прибегнуть к помощи других лиц, когда маневр затруднен. Двигаясь задним ходом, женщина не справилась с управлением и машина рухнула в реку.
70-летняя автомобилистка самостоятельно выбралась из салона затопленной и поврежденной иномарки. Пассажиры: 9-летняя девочка, приехавшая к бабушке в гости из города
В ходе поисковых работ сотрудники МЧС и полицейские извлекли иномарку и погибших с 5-метровой глубины.
По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении
Напомним, за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.