В Красноярске на ул. Дубровинского водитель Toyota Platz врезался в столб
В Красноярске водитель на иномарке врезался в столб. Инцидент, который произошел 24 августа на пересечении ул. Дубровинского и Декабристов, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».
В Красноярске водитель на иномарке врезался в столб. Инцидент, который произошел 24 августа на пересечении ул. Дубровинского и Декабристов, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».
На записи, опубликованной в соцсети, видно, как автомобиль Toyota Platz едет по средней полосе со стороны 4 моста. На перекрестке иномарка пересекает разметку и выезжает на полосу встречного движения, после чего она врезается в столб. Сразу после аварии на помощь водителю пришли мимо проезжающие автомобилисты.
В ГИБДД рассказали, что на пассажирском сиденье была женщина. Ее увезла скорая помощь. Пользователи Сети обсудили видео с места происшествия и предположили, что водителю стало плохо за рулем.