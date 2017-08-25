В Красноярске на ул. Дубровинского водитель Toyota Platz врезался в столб

На записи, опубликованной в соцсети, видно, как автомобиль Toyota Platz едет по средней полосе со стороны 4 моста. На перекрестке иномарка пересекает разметку и выезжает на полосу встречного движения, после чего она врезается в столб. Сразу после аварии на помощь водителю пришли мимо проезжающие автомобилисты.