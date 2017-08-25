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07:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на ул. Дубровинского водитель Toyota Platz врезался в столб

В Красноярске водитель на иномарке врезался в столб. Инцидент, который произошел 24 августа на пересечении ул. Дубровинского и Декабристов, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

На записи, опубликованной в соцсети, видно, как автомобиль Toyota Platz едет по средней полосе со стороны 4 моста. На перекрестке иномарка пересекает разметку и выезжает на полосу встречного движения, после чего она врезается в столб. Сразу после аварии на помощь водителю пришли мимо проезжающие автомобилисты.

В ГИБДД рассказали, что на пассажирском сиденье была женщина. Ее увезла скорая помощь. Пользователи Сети обсудили видео с места происшествия и предположили, что водителю стало плохо за рулем.

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