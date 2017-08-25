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06:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

В аварии на улице Мира в Перми пострадали дети

На перекрёстке столкнулись ВАЗ и иномарка.

Поздно вечером 24 августа в Перми произошла авария. На перекрестке улиц Мира и Советской армии столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали дети.

По словам очевидцев водитель иномарки пролетел перекресток на красный свет. Он чуть не сбил пешеходов и врезался в ВАЗ.

В отечественной легковушке находились двое детей. Они серьёзно пострадали. На скорой детей в тяжёлом состоянии увезли в больницу.

Свидетели аварии утверждают, что ДТП произошло во время меняющегося сигнала светофора. Отечественный автомобиль приостановился на перекрёстке, чтобы совершить левый поворот на улицу Советской Армии. В этот момент загорелся жёлтый и иномарка решила не останавливаться на перекрёстке, а успеть его проскочить. Оба автомобиля двигались по улице Мира, но в разных направлениях.

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