В аварии на улице Мира в Перми пострадали дети

Поздно вечером 24 августа в Перми произошла авария. На перекрестке улиц Мира и Советской армии столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали дети.

По словам очевидцев водитель иномарки пролетел перекресток на красный свет. Он чуть не сбил пешеходов и врезался в ВАЗ.

В отечественной легковушке находились двое детей. Они серьёзно пострадали. На скорой детей в тяжёлом состоянии увезли в больницу.