В аварии на улице Мира в Перми пострадали дети
На перекрёстке столкнулись ВАЗ и иномарка.
На перекрёстке столкнулись ВАЗ и иномарка.
Поздно вечером 24 августа в Перми произошла авария. На перекрестке улиц Мира и Советской армии столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали дети.
По словам очевидцев водитель иномарки пролетел перекресток на красный свет. Он чуть не сбил пешеходов и врезался в ВАЗ.
В отечественной легковушке находились двое детей. Они серьёзно пострадали. На скорой детей в тяжёлом состоянии увезли в больницу.
Свидетели аварии утверждают, что ДТП произошло во время меняющегося сигнала светофора. Отечественный автомобиль приостановился на перекрёстке, чтобы совершить левый поворот на улицу Советской Армии. В этот момент загорелся жёлтый и иномарка решила не останавливаться на перекрёстке, а успеть его проскочить. Оба автомобиля двигались по улице Мира, но в разных направлениях.