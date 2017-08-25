Реанимобиль с пациентом перевернулся на мокрой дороге в Новосибирске: три человека пострадали
Во время аварии из салона автомобиля «скорой помощи» выпал пациент, рассказали в ГИБДД.
Во время аварии из салона автомобиля «скорой помощи» выпал пациент, рассказали в ГИБДД.
Реанимобиль с пациентом перевернулся на мокрой дороге в Новосибирске: три человека пострадали, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
«Водитель автомобиля скорой помощи, следовавший со стороны ул. Эйхе в сторону поселка Барышево не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он сначала наехал на дерево, затем опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадали 3 пассажира скорой помощи, в том числе двое медиков: мужчина и женщина, а также 63-летний больной, которого на данном автомобиле везли в больницу с
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.