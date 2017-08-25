Реанимобиль с пациентом перевернулся на мокрой дороге в Новосибирске: три человека пострадали

«Водитель автомобиля скорой помощи, следовавший со стороны ул. Эйхе в сторону поселка Барышево не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он сначала наехал на дерево, затем опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадали 3 пассажира скорой помощи, в том числе двое медиков: мужчина и женщина, а также 63-летний больной, которого на данном автомобиле везли в больницу с черепно-мозговой травмой. Водитель поясняет, что автомобиль потерял управление из-за колеи на дороге и мокрого от дождя асфальта. Сам водитель не пострадал, — рассказали «Вестям» в ведомстве.