Медведица сняла скальп с жительницы Новосибирской области

Вчера, 24 августа, в 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение от главврача Кыштовской районной больницы. По его словам в 15.40 в районе вертолетной площадки райцентра медведь напал на женщину. Она находится в хирургическом отделении районной больницы с диагнозом: рваные раны волосистой части головы.

Как передает районные корреспондент VN.ru, вчера несколько жителей Кыштовки отправились в лес за груздями. Неожиданно медведица напала на женщину. На помощь ей поспешили остальные грибники. Кто-то побежал к машинам и стал сигналить. И только Алексей Г. взял палку и кинулся на медведицу, сумев женщину отбить. За несколько секунд хищник нанес серьезные раны — буквально снял скальп с головы. Рядом видели медвежонка, поэтому, как говорят специалисты, медведица и была такой агрессивной.

Нападение медведя на человека — первое в Кыштовском районе за долгие годы. Хотя и ранее медведи вмешивались в жизнь кыштовцев — кормились на помойках и залазили в сараи, но нападений старожилы не припомнят. Вчера для устранения животного выехали несколько егерей из Куйбышева. Но уничтожить зверя пока не удалось.

«Сейчас в Кыштовке работают несколько бригад опытных охотников с собаками из Куйбышева, Северного и самой Кыштовки. Расставлены приманки — трупы животных, но зверь ещё не вышел, — сообщил VN.ru заместитель начальника регионального департамента по охране животного мира Константин Никулин. — Мы мониторим ситуацию ежечасно. Пока без изменений».

По словам специалистов, нападение медведя стало возможном потому, что сейчас вокруг Кыштовки не возделываются поля. Трактора не работают. Медведи перестали чувствовать опасность и подходит ближе к стихийным свалкам, которые же сами люди и устраивают.