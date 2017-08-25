Директор пермской турфирмы не смогла оспорить приговор суда

Директор пермской туристической фирмы не смогла оспорить приговор суда.

«Вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении 28-летнего руководителя туристической фирмы. Женщина признана виновной по статье «Присвоение или растрата», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В ноябре-декабре прошлого года в полицию Ленинского района начали обращаться жители Перми. Все они сообщали, что купили путёвку в туристической компании, однако в путешествие поехать не смогли. Директор фирмы потратила деньги клиентов по своему усмотрению.

От действий женщины пострадали четыре человека. Причинённый ущерб составил порядка 300 тысяч рублей.