Директор пермской турфирмы не смогла оспорить приговор суда
За присвоение денег клиентов женщина отправится в колонию.
За присвоение денег клиентов женщина отправится в колонию.
Директор пермской туристической фирмы не смогла оспорить приговор суда.
«Вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении 28-летнего руководителя туристической фирмы. Женщина признана виновной по статье «Присвоение или растрата», — сообщили в
В
От действий женщины пострадали четыре человека. Причинённый ущерб составил порядка 300 тысяч рублей.
Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.