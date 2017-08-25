В Омске легковушка влетела в ларек с шаурмой

Нелепая авария на окраине Омска. Вчера, 24 августа, на улице Гашека отечественная легковушка «ВАЗ-2114» врезалась в ларек «Шаурмагия». Очевидец поделился фотографиями мелкого ДТП в соцсетях. Как видно на фото, у машины смяло капот и правое переднее крыло, также повредился ларек с шаурмой.

О пострадавших ничего не сообщается. Скорее всего, водитель неудачно припарковался, хотя омичи в комментариях принялись строить собственные предположения, упражняясь в остроумии.

«Шаурма невкусная, походу, была», «Ты не ты, когда голоден», «Конкурент атаковал», — шутят горожане.

«Народ совсем обленился, в заведения общепита уже не ножками, а на машине въезжают… То в беляшную, то в шаурму, то в «Ёлки-палки», — вспомнил пользователь сети Андрей Конев ДТП, когда автомобили врезались в точки общепита.

В беляшную не так давно влетела инкассаторская машина, продавец киоска тогда отделалась испугом. Кстати, павильончик уже привели в порядок и о происшествии ничего не напоминает.

<div id="vk_post_-80052011_741176"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-80052011_741176", -80052011, 741176, 'rNCCri9UnM6hRIMtmEfae234ME85')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.