В Омске легковушка влетела в ларек с шаурмой
Горожане вспомнили запомнившиеся им подобные аварии, когда машины врезались в заведения общепита.
Горожане вспомнили запомнившиеся им подобные аварии, когда машины врезались в заведения общепита.
Нелепая авария на окраине Омска. Вчера, 24 августа, на улице Гашека отечественная легковушка «ВАЗ-2114» врезалась в ларек «Шаурмагия». Очевидец поделился фотографиями мелкого ДТП в соцсетях. Как видно на фото, у машины смяло капот и правое переднее крыло, также повредился ларек с шаурмой.
О пострадавших ничего не сообщается. Скорее всего, водитель неудачно припарковался, хотя омичи в комментариях принялись строить собственные предположения, упражняясь в остроумии.
«Шаурма невкусная, походу, была», «Ты не ты, когда голоден», «Конкурент атаковал», — шутят горожане.
«Народ совсем обленился, в заведения общепита уже не ножками, а на машине въезжают… То в беляшную, то в шаурму, то в «Ёлки-палки», — вспомнил пользователь сети Андрей Конев ДТП, когда автомобили врезались в точки общепита.
В беляшную не так давно влетела инкассаторская машина, продавец киоска тогда отделалась испугом. Кстати, павильончик уже привели в порядок и о происшествии ничего не напоминает.
Авария в кафе «Елки-Палки» — громкое ДТП, случившееся 22 сентября 2015 года. Тогда 23-летний сын депутата из Калачинского района Валерия Романова Михаил на «Фольксвагене Туарег» влетел в здание кафе, в результате чего пострадала официантка заведения.