В Алматы вторые сутки ищут двухлетнего мальчика: он вышел из дома, пока все спали
Полицейские вторые сутки разыскивают ребенка, который накануне пропал в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицейские вторые сутки разыскивают ребенка, который накануне пропал в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Двухлетний мальчик вышел из дома, пока все спали. Сообщается, что вечером 24 августа 2017 года в Центр оперативного Управления ДВД Алматы поступило сообщение о том, что из одного из частных домов в микрорайоне «Шанырак-2» ушел малолетний ребенок и до настоящего времени не вернулся.
«Незамедлительно была создана
На поиски мальчика ориентирован весь личный состав алматинского гарнизона полиции. Вместе с тем ДВД Алматы обращается ко всем гражданам, кому
«Как сообщило руководство УВД Алатауского района, поиски ребенка не прекращались даже ночью. Задействовали весь личный состав отдела криминальной полиции и местной полицейской службы района. Проверили лог, все люки и колодцы. Разыскные мероприятия продолжаются и сейчас. К поисковым мероприятиям сегодня утром мы также подключили 50 военнослужащих Национальной гвардии и 50 педагогов общеобразовательных школ района. Это большое подспорье, тем более, что каждая минута дорога. Речь идет о беззащитном ребенке, который мог попасть в беду», — сказала Азирбек.