В Алматы вторые сутки ищут двухлетнего мальчика: он вышел из дома, пока все спали

Источник: Tengrinews

Двухлетний мальчик вышел из дома, пока все спали. Сообщается, что вечером 24 августа 2017 года в Центр оперативного Управления ДВД Алматы поступило сообщение о том, что из одного из частных домов в микрорайоне «Шанырак-2» ушел малолетний ребенок и до настоящего времени не вернулся.

«Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа и сформированы мобильные группы из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и представителей ювенальной полиции. Мама ребенка пояснила, что пропажу своего сына Есімхана Аниза 2015 года рождения они обнаружили в 11 часов дня. По ее словам, пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. До обращения в полицию родственники ребенка пытались самостоятельно найти его, но безрезультатно. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшего малыша», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

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На поиски мальчика ориентирован весь личный состав алматинского гарнизона полиции. Вместе с тем ДВД Алматы обращается ко всем гражданам, кому что-либо известно о местонахождении Есімхана Аниза, и призывает незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 227−55−00; 227−55−01; 227−55−02 227−55−39, 8−707−470−17−01, 8−775−225−79−76, 8−778−468−95−08, 8−702−284−11−13, 8−702−561−15−98 или 102. Приметы ребенка: рост 70−80 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза темные, нос средний, губы тонкие, уши оттопыренные, брови дугообразные. Был одет: белый свитер, синие тапочки.