В Туву на поиски пропавших детей вылетел Ми-8

Источник: РИА Новости

Ранее МЧС Тувы сообщило, что в Тандинском районе пятеро детей в возрасте 10−14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись.

По данным СРЦ, в поисках уже участвуют более 80 человек. Группировка увеличивается за счёт подразделений МЧС России.

«Известно, что в лес они отправились самовольно, поэтому, в каком направлении они пошли, и на каком удалении от населённого пункта могут находиться, информации нет… Работают кинологические расчёты, используются пять беспилотных летательных систем. Из Красноярска в Туву со спасателями и поисковыми собаками на борту вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. Авиационная техника будет непосредственно занята в поисковых работах», — сообщает МЧС.

Прогноз погоды пока благоприятен.