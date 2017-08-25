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07:11 (мск), источник: dostup1.ru

Интерпол ищет челябинку, похитившую 5-летнего сына у бывшего мужа в Италии

Мальчик уже находится в России.

Интерпол разыскивает уроженку Челябинска, которая около недели назад вывезла в Россию своего пятилетнего сына, опасаясь, что суд запретит ей с ним видеться после развода с отцом-итальянцем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на издание Varese News.

Семейная драма разыгралась в итальянской провинции Варезе. Накануне дня рождения пятилетнего сына Кристиана его мать, россиянка Елена, находящаяся в разводе с итальянским отцом ребенка, добилась свидания с мальчиком, отданным под опеку родителям экс-супруга. Видеться с малышом женщина могла только в присутствии социального педагога. Встреча состоялась в одном из ресторанов сети McDonald’s 19 августа.

В какой-то момент россиянка отошла с сыном в туалет, попросив соцработницу присмотреть за ее сумкой «с документами». Педагог не заподозрила подвоха и сидела с баулом, набитым бумагой, пока мать незаметно выскользнула с ребенком на улицу и села в заказанное такси. Машина увезла женщину и малыша во французскую Ниццу, где мальчик по российскому паспорту прошел в самолет и улетел в Москву. Отец Кристиана подал заявление в правоохранительные органы только вечером.

Полиция Варезе завела уголовное дело по факту похищения ребенка. Россиянка объявлена в розыск. По сей день о ее местонахождении ничего не сообщается. Известно лишь, что у женщины есть старшая дочь от другого брака и мать, которые, возможно, находились вместе с ней в момент похищения сына. В самолете до Москвы с мальчиком находился заказанный сопровождающий. Не исключено, что россиянка также долетела до родины с ребенком по поддельным документам. Власти Италии полагают, что женщина может находиться в Челябинске.

Суд, на котором должно было быть принято решение о том, с кем останется пятилетний Кристиан, должен был состояться 14 сентября. Не исключено, что россиянка опасалась, что итальянские органы власти поддержат семью отца ребенка и лишат ее возможности видеться с сыном.

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Интерпол ищет челябинку, похитившую 5-летнего сына у бывшего мужа в Италии
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