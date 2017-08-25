Интерпол ищет челябинку, похитившую 5-летнего сына у бывшего мужа в Италии
Мальчик уже находится в России.
Мальчик уже находится в России.
Интерпол разыскивает уроженку Челябинска, которая около недели назад вывезла в Россию своего пятилетнего сына, опасаясь, что суд запретит ей с ним видеться после развода с
Семейная драма разыгралась в итальянской провинции Варезе. Накануне дня рождения пятилетнего сына Кристиана его мать, россиянка Елена, находящаяся в разводе с итальянским отцом ребенка, добилась свидания с мальчиком, отданным под опеку родителям
В
Полиция Варезе завела уголовное дело по факту похищения ребенка. Россиянка объявлена в розыск. По сей день о ее местонахождении ничего не сообщается. Известно лишь, что у женщины есть старшая дочь от другого брака и мать, которые, возможно, находились вместе с ней в момент похищения сына. В самолете до Москвы с мальчиком находился заказанный сопровождающий. Не исключено, что россиянка также долетела до родины с ребенком по поддельным документам. Власти Италии полагают, что женщина может находиться в Челябинске.
Суд, на котором должно было быть принято решение о том, с кем останется пятилетний Кристиан, должен был состояться 14 сентября. Не исключено, что россиянка опасалась, что итальянские органы власти поддержат семью отца ребенка и лишат ее возможности видеться с сыном.