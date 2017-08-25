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07:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

«Коктейлями» с ацетоном торговали в Магнитогорске

В Магнитогорске стражи порядка задержали женщину, промышлявшую торговлей самопальным алкоголем со смертельно опасными ингредиентами, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте, 35-летняя женщина с помощью кустарного аппарата изготовила не меньше девяти литров спиртного.

К моменту ареста она уже успела реализовать часть своей продукции местным жителям.

По заключению судмедэкспертов, самодельный «коктейль» содержал в себе уксусный альдегид, метиловый спирт, сивушные масла и ацетон. Уголовное дело передано в суд.

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