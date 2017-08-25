«Коктейлями» с ацетоном торговали в Магнитогорске
В Магнитогорске стражи порядка задержали женщину, промышлявшую торговлей самопальным алкоголем со смертельно опасными ингредиентами, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Магнитогорске стражи порядка задержали женщину, промышлявшую торговлей самопальным алкоголем со смертельно опасными ингредиентами, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте, 35-летняя женщина с помощью кустарного аппарата изготовила не меньше девяти литров спиртного.
К моменту ареста она уже успела реализовать часть своей продукции местным жителям.
По заключению судмедэкспертов, самодельный «коктейль» содержал в себе уксусный альдегид, метиловый спирт, сивушные масла и ацетон. Уголовное дело передано в суд.