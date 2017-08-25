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07:43 (мск), источник: Newslab.ru

«Заложила две квартиры и украшения»: красноярка отдала «целителям» 3,5 миллиона

Полицейские разыскивают лже-целителей, которым 63-летняя доверчивая красноярка отдала более 3,5 млн рублей. О преступлении рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Пострадавшая увидела по телевизору объявление о целительнице, которая якобы избавляет от всех недугов. Женщина позвонила по указанному номеру и попросила помочь вылечить ее сына. Чем именно он болел, не уточняется.

Целый месяц женщина переводила аферистам деньги, надеясь на их помощь. Те в ответ пугали ее «родовыми проклятиями» и другими заболеваниями.

«Ей сказали, что смогут помочь, но потребуется несколько сеансов на лечение заболевания ее сына. За оказание “магических” услуг они потребовали деньги. Чтобы заплатить за лечение, доверчивая женщина заложила две квартиры, сдала в ломбард золотые украшения и взяла несколько кредитов. В течение месяца пенсионерка перечисляла деньги злоумышленникам за дистанционное лечение. Однако спустя время она поняла, что сеансы не принесли ожидаемого результата, и обратилась в полицию. В общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 3 миллиона 664 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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