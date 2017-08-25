«Заложила две квартиры и украшения»: красноярка отдала «целителям» 3,5 миллиона

Пострадавшая увидела по телевизору объявление о целительнице, которая якобы избавляет от всех недугов. Женщина позвонила по указанному номеру и попросила помочь вылечить ее сына. Чем именно он болел, не уточняется.

«Ей сказали, что смогут помочь, но потребуется несколько сеансов на лечение заболевания ее сына. За оказание “магических” услуг они потребовали деньги. Чтобы заплатить за лечение, доверчивая женщина заложила две квартиры, сдала в ломбард золотые украшения и взяла несколько кредитов. В течение месяца пенсионерка перечисляла деньги злоумышленникам за дистанционное лечение. Однако спустя время она поняла, что сеансы не принесли ожидаемого результата, и обратилась в полицию. В общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 3 миллиона 664 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.