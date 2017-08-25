Студент СГУПСа продавал «помощь» в заселении в общежитие
Заселение обошлось дорого — в 60 тысяч рублей, рассказали в транспортной прокуратуре.
Заселение обошлось дорого — в 60 тысяч рублей, рассказали в транспортной прокуратуре.
Студент СГУПСа продавал «помощь» в заселении в общежитие, об этом сообщает
По данным ведомства, в 2015 году молодой парень получил от студентки 60 тысяч рублей за «оказание ей содействия в заселении в общежитие университета». Обещание не выполнил, а просто забрал деньги.
Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).
В настоящее время уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу.