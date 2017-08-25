Условный срок получил главврач больницы за растрату миллиона
Мужчина потратил деньги учреждения на оплату услуг няни, рассказали в прокуратуре.
Мужчина потратил деньги учреждения на оплату услуг няни, рассказали в прокуратуре.
Условный срок получил главврач больницы за растрату миллиона, об этом сообщает
Бывший главврач Городской поликлиники № 26 нанял няню для своего ребенка. Он принял ее на работу в поликлинику, женщина 4 года ухаживала за ребенком врача на дому. На рабочем месте няня не появлялась. Врач перечислил женщине зарплату более чем в 1 миллион рублей со счета поликлиники.
Суд вынес приговор — 3 года условно с испытательным сроком в 3 года.