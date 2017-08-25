Условный срок получил главврач больницы за растрату миллиона

Бывший главврач Городской поликлиники № 26 нанял няню для своего ребенка. Он принял ее на работу в поликлинику, женщина 4 года ухаживала за ребенком врача на дому. На рабочем месте няня не появлялась. Врач перечислил женщине зарплату более чем в 1 миллион рублей со счета поликлиники.