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07:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы утром загорелась квартира на 10 этаже

Спасателям пришлось эвакуировать 10 человек.

В пятницу, 25 августа, в шестом часу утра в центре Уфы произошел пожар в многоквартирном доме. По словам очевидцев, загорелась двухкомнатная квартира на 10 этаже жилого здания по улице Владивостокской, 11/1.

Свидетели происшествия вызвали к месту пожарную бригаду и запечатлели на камеру мобильного телефона языки пламени, которые вырывались с лоджии.

— К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, — рассказали уфимцы в сообществе БашДТП. — Пожарные старались быстрее потушить огонь и залили четыре нижних этажа.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным пресс-службы МЧС Башкирии, в тушении участвовали 12 спасателей и четыре спецмашины. По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 10 человек. Причины и обстоятельства пожара позднее озвучат дознаватели.

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