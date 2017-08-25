В центре Уфы утром загорелась квартира на 10 этаже

В пятницу, 25 августа, в шестом часу утра в центре Уфы произошел пожар в многоквартирном доме. По словам очевидцев, загорелась двухкомнатная квартира на 10 этаже жилого здания по улице Владивостокской, 11/1.

Свидетели происшествия вызвали к месту пожарную бригаду и запечатлели на камеру мобильного телефона языки пламени, которые вырывались с лоджии.

— К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, — рассказали уфимцы в сообществе БашДТП. — Пожарные старались быстрее потушить огонь и залили четыре нижних этажа.

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