Найдены все пятеро детей, пропавшие в тувинской тайге

Ранее МЧС Тувы сообщило, что в Тандинском районе пятеро детей в возрасте 10−14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. На поиски из Красноярска вылетел Ми-8 с собаками и спасателями. Детей искали более 80 человек, техника и беспилотные аппараты.