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07:54 (мск), источник: РИА Новости

Найдены все пятеро детей, пропавшие в тувинской тайге

КРАСНОЯРСК, 25 авг — РИА Новости. Поисковые группы нашли всех пятерых детей, пропавших в тайге в Тандинском районе Тувы, сообщила РИА Новости официальный представитель МЧС республики Луиза Севил.

Ранее МЧС Тувы сообщило, что в Тандинском районе пятеро детей в возрасте 10−14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. На поиски из Красноярска вылетел Ми-8 с собаками и спасателями. Детей искали более 80 человек, техника и беспилотные аппараты.

«Найдены в 11.10 (7.10 мск — ред.). Все пятеро, с ними все нормально», — сказала собеседница агентства.

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