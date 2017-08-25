Суд вынес приговор хабаровским живодерам

Одна из девушек признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и три месяца. Ее сообщница приговорена к трем годам и 10 дням заключения, их приятель — к трем годам лишения свободы.

Видео Хабаровские живодерки предстали перед судом

До вынесения приговора подсудимые находились под стражей. В своем последнем слове они просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.

В октябре 2016 года в прессу попала информация о том, что две несовершеннолетние хабаровчанки убивали животных, фиксируя процесс на фото и видео. Жертв они выбирали по размещенным в интернете объявлениям о передаче зверей в добрые руки. Установлено, что девушки убили по меньшей мере 15 животных.