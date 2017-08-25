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08:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд вынес приговор хабаровским живодерам

В Хабаровске две девушки и молодой человек признаны виновными в жестоких убийствах животных и ряде других преступлений и приговорены к различным срокам лишения свободы. Такой вердикт вынес суд Индустриального района города утром в пятницу, 25 августа, передает РИА Новости.

Одна из девушек признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и три месяца. Ее сообщница приговорена к трем годам и 10 дням заключения, их приятель — к трем годам лишения свободы.

Видео
Хабаровские живодерки предстали перед судом

До вынесения приговора подсудимые находились под стражей. В своем последнем слове они просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.

В октябре 2016 года в прессу попала информация о том, что две несовершеннолетние хабаровчанки убивали животных, фиксируя процесс на фото и видео. Жертв они выбирали по размещенным в интернете объявлениям о передаче зверей в добрые руки. Установлено, что девушки убили по меньшей мере 15 животных.

Уголовное дело изначально было возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Затем Следственный комитет ужесточил статью. Одна из несовершеннолетних была помещена под домашний арест после попытки сбежать из города.

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