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07:55 (мск), источник: VN.ru

Водитель два раза за полчаса попал в одинаковые ДТП

Две идентичные аварии с одним и тем же участником произошли за 30 минут на одном и том же перекрестке, сообщает новосибирский «Автоспас».

Обе аварии с участием черного Nissan Cube произошли вечером 24 августа на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Красина. В первой аварии в 20.00 он столкнулся с Honda Accord, а уже в 20.30 тот же Nissan врезался в Toyota Carina. Обе аварии произошли при идентичных обстоятельствах.

По информации «Автоспаса», Nissan при движении по проспекту Дзержинского со стороны улицы Королева разворачивался на перекрестке с Красина, двигаясь под основной зеленый сигнал светофора. Оба его оппонента выезжали на проспект с Красина со стороны улицы Фрунзе направо под дополнительную секцию светофора.

После первой аварии участники разошлись на месте. Однако во втором случае участники предпочли ждать ГИБДД.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июле особой тягой к попаданию в ДТП отметился красный самосвал MAN — правда, в тот раз аварии случились с промежутком в пять часов. В первый раз от грузовика пострадала Honda Orthia, во второй — Nissan Cefiro.

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