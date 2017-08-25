Водитель два раза за полчаса попал в одинаковые ДТП

Обе аварии с участием черного Nissan Cube произошли вечером 24 августа на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Красина. В первой аварии в 20.00 он столкнулся с Honda Accord, а уже в 20.30 тот же Nissan врезался в Toyota Carina. Обе аварии произошли при идентичных обстоятельствах.

По информации «Автоспаса», Nissan при движении по проспекту Дзержинского со стороны улицы Королева разворачивался на перекрестке с Красина, двигаясь под основной зеленый сигнал светофора. Оба его оппонента выезжали на проспект с Красина со стороны улицы Фрунзе направо под дополнительную секцию светофора.

После первой аварии участники разошлись на месте. Однако во втором случае участники предпочли ждать ГИБДД.

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