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08:10 (мск), источник: СуперОмск

В Новосибирске задержали авторитетного омского бизнесмена без гражданства

Правоохранительные органы считают, что Мавлонхон Жахонгиров незаконно получил гражданство.

В Новосибирске в ходе совместной операции МВД и ФСБ задержан авторитетный омский предприниматель Мавлонхон Жахонгиров. Пять лет назад он был лишен российского гражданства. Жахонгирова оштрафовали и готовят к высылке в Узбекистан.

Мавлонхон Жахонгиров семь лет скрывал наличие двойного гражданства. Ранее он также был оштрафован за избиение женщины. В Омске бизнесмена считают совладельцем кафе чайхана «Кишлак».

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