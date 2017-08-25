В Новосибирске задержали авторитетного омского бизнесмена без гражданства

В Новосибирске в ходе совместной операции МВД и ФСБ задержан авторитетный омский предприниматель Мавлонхон Жахонгиров. Пять лет назад он был лишен российского гражданства. Жахонгирова оштрафовали и готовят к высылке в Узбекистан.