В Новосибирске задержали авторитетного омского бизнесмена без гражданства
Правоохранительные органы считают, что Мавлонхон Жахонгиров незаконно получил гражданство.
Правоохранительные органы считают, что Мавлонхон Жахонгиров незаконно получил гражданство.
В Новосибирске в ходе совместной операции МВД и ФСБ задержан авторитетный омский предприниматель Мавлонхон Жахонгиров. Пять лет назад он был лишен российского гражданства. Жахонгирова оштрафовали и готовят к высылке в Узбекистан.
Мавлонхон Жахонгиров семь лет скрывал наличие двойного гражданства. Ранее он также был оштрафован за избиение женщины. В Омске бизнесмена считают совладельцем кафе чайхана «Кишлак».