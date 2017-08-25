В Башкирии при пожаре сгорело почти 400 рулонов сена

На место прибыли две пожарные машины и пять огнеборцев. Они потушили огонь в 19.15. За это время сгорело почти 400 рулонов сена — это около четверти от объема местного хозяйства.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. По мнению местных жителей, возможно, это был поджог.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ обратились к гражданам с просьбой быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.