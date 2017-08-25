В Башкирии при пожаре сгорело почти 400 рулонов сена
УФА, 25 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане в диспетчерскую
УФА, 25 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане в диспетчерскую
На место прибыли две пожарные машины и пять огнеборцев. Они потушили огонь в 19.15. За это время сгорело почти 400 рулонов сена — это около четверти от объема местного хозяйства.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. По мнению местных жителей, возможно, это был поджог.
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«Неосторожность при курении, которая зачастую переходит в небрежность, как правило, становится причиной возникновения пожара. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу — все это может обернуться большой бедой, — сказали в ведомстве. — Соблюдайте требования правил пожарной безопасности! При пожаре звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 01. “Телефон доверия” МЧС по Башкортостану: