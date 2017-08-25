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08:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии при пожаре сгорело почти 400 рулонов сена

УФА, 25 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане в диспетчерскую пожарно-спасательной службы 24 августа в 18.24 поступило сообщение о возгорании сена в деревне Старые Камышлы Кушнаренковкого района.

На место прибыли две пожарные машины и пять огнеборцев. Они потушили огонь в 19.15. За это время сгорело почти 400 рулонов сена — это около четверти от объема местного хозяйства.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. По мнению местных жителей, возможно, это был поджог.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ обратились к гражданам с просьбой быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.

«Неосторожность при курении, которая зачастую переходит в небрежность, как правило, становится причиной возникновения пожара. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу — все это может обернуться большой бедой, — сказали в ведомстве. — Соблюдайте требования правил пожарной безопасности! При пожаре звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 01. “Телефон доверия” МЧС по Башкортостану: 8 (347) 233−99−99».

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