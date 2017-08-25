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08:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В тройном ДТП на Серовском тракте погибли 2 человека

Еще трое пострадали.

Поздним вечером 24 августа 2017 года на 134 километре Серовского тракта произошло тройное ДТП.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 20-летний водитель грузовой «Газели». Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota и Chevrolet.

27-летний водитель и 52-летняя пассажирка Chevrolet скончались на месте. Их 54-летний попутчик получил ушиб грудной клетки. Аналогичная травма и у 19-летнего пассажира «Газели». Шофер грузовика отделался ссадиной.

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