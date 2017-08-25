Гомельская «ясновидящая» обманула клиенток на 2,7 тысячи рублей

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Cуд Советского района областного центра. Здесь за десятилетия практики разное видели-слышали. Но вот мистификации с красной водицей и змеями, куриными лапками и солью на перекрестке разбирали впервые. Впрочем, участники процесса держались, как и полагается. Ни тени скепсиса. Прежде надо было разобраться в тонкостях оккультных наук, а уж потом ставить под сомнение качество выполнения магом взятых на себя обязательств.

Перед лицом суда по обвинению в мошенничестве, замешанном на снятии порчи и наведении порядка в судьбах, предстала 25-летняя Мария Андреева. Именно под таким псевдонимом работала с клиентами дама, в реальности Кристина Акулова. Гомельчанка малограмотная. Три класса образования. Пятеро детей. Позиционировала себя как потомственная гадалка. Вполне может быть, кто-то у нее в роду и занимался этим делом. Но во время заседаний Кристина сама терялась в оценке собственных прорицательских способностей. То заверяла:

— Вижу и умею. Может, еще и лицензию получу.

То шла на попятную:

— Обманывала. Хотела, понимаешь, заработать.

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Гособвинитель Мария Пушкарь, старший помощник прокурора Гомеля, просила быть Кристину Петровну последовательной:

— Рассказывайте все по порядку. С чего начинали, что делали, где предлагали свои услуги.

Оказалось, гадалка предпочитала работать за пределами Гомеля. Почему не в родном городе? В ответах путалась. Ее основные маршруты — Гродно и Брест. Именно здесь — на столбах, деревьях и остановках — Акулова расклеивала объявления о своем эзотерическом потенциале. Причем в кратком тексте об услугах было ключевое слово бесплатно. Именно это и подкупило 56-летнюю Наталью Солод* из Барановичского района, когда, приехав в Брест, она приметила такую бумажку на столбе:

— Были проблемы у сына. Разлад в семье. Места себе не находил. Замкнулся, плохо спал. Прямо не знала, что делать. Дай, думаю, обращусь за помощью. Набрала телефон, указанный в объявлении.

Помощь пришла не сразу. По показаниям потерпевшей, ответив на звонок, Мария-Кристина обстоятельно расспросила о наболевшем и пообещала посмотреть в книгу черной магии. Через несколько часов действительно вышла на связь. О том, что услышала, Наталья Николаевна пересказала в суде:

— Порча. Большая порча на моем сыне. Сказала, что надо сейчас же на ее банковскую карточку перевести 400 рублей, чтобы начала работать не откладывая. Я еще переспросила: У вас в объявлении написано, что помогаете бесплатно. На что обвиняемая ответила: Не мне деньги. Нужно купить дорогие свечи и передать в монастырь, чтобы монахи молились за сына. Я поверила и перечислила.

Через некоторое время Кристина позвонила вновь. Объяснила, что порча настолько сильна, что самой не справиться. Нужны опять свечи, опять монахи. Короче, 270 рублей и побыстрее. Параллельно давала разные инструкции: выйти на перекресток, закопать куриную лапку, рассыпать соль… Кристина гарантировала, что за неделю порча сойдет. Но вскоре опять дала о себе знать. Теперь уже вестью о том, что порча на самой Наталье Николаевне и хорошо бы с ней справиться за 277 рублей. Но к этому времени сельчанка уже имела разговор с сыном. Тот как отрезал:

— Тебе морочат голову и выманивают деньги. Надо в милицию.

Кристина еще названивала. Но Наталья Николаевна больше не поддалась на магические уговоры.

Тем временем другая клиентка — 63-летняя Людмила Мальченко из Мостовского района Гродненской области — шла схожим путем. Прочитала объявление на остановке. Позвонила по указанному телефону. Книга черной магии по накатанному сценарию известила о порче. В суде Людмила Павловна делилась своими догадками:

— Я и сама думала, что на нашей семье какое-то проклятье. Ни я, ни моя сестра, ни братья так и не смогли устроить свою семейную жизнь.

Кристина назначила встречу на вокзале областного центра, приказав взять с собой пол-литра воды, свежее яйцо, пару ватных шариков и салфетку. Встретила. На такси приехали на какую-то квартиру. Клиентка запомнила книгу на столе, накрытую тряпкой. Потом чай, которым ее угостили:

— Гадалка сказала бросить шарики в воду, и на моих глазах она стала краснеть. А потом разбила яйцо, и внутри я увидела нечто похожее на мертвую змею длиной около 5 сантиметров. Она объяснила, что это свидетельства сильной порчи, которую может снять за тысячу долларов.

Кстати, в суде Акулова подробно растолковала природу покраснения воды. Шарики подменила. В них были замотаны крупицы марганцовки…

Людмила Павловна продолжала:

— Я тут же позвонила сожителю. Спросила, может ли занять такие деньги. Он отказал. Тогда ничего не оставалось. Предложила все, что могу: 1,5 тысячи рублей, и то лишь когда вернусь домой.

Перевод пошел двумя частями на банковскую карточку Акуловой. Та приступила к снятию порчи — чтению 77 молитв. Скоро сообщила, что нужно еще 150 рублей на свечи. Потом еще. В общей сложности жительница Гродненской области отдала ей 2,1 тысячи. И только после этого остановилась, разуверившись в могуществе ясновидящей.

Обе сельчанки обратились в милицию. Свою вину Кристина Акулова полностью признала. Суд на первый раз назначил ей ограничение свободы на 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Впрочем, на этом история магических манипуляций Кристины Акуловой не окончена. Как рассказали в гомельской прокуратуре, в Бресте скоро будет слушаться уголовное дело по тому же поводу с ее же участием, только уже по другим обманутым клиенткам.

В последнее время зачастили подобные сценарии. Когда ясновидящие и маги окружены рекламным ореолом всемогущества, тогда им и карты в руки. Ловко пользуются моментом. Буквально весной 11 витеблян оказались жертвами московских телепрорицателей и вынуждены были обратиться за помощью к психиатрам. В Мозырском районе 68-летняя сельчанка также по телефону доверилась российской ясновидящей, пытаясь спасти семейную жизнь сына, и в итоге потеряла 20 тысяч рублей. В Речицком районе на удочку гадалки попалась учительница, пережившая развод. Отдала 20 тысяч, угодив в настоящую долговую яму. Практика нашего времени показывает: этот бизнес беспощаден. В нем ради денег никого не жалеют. Лучше самому себя поберечь — обойти стороной представителей потусторонних сил.

Виктория НИКОЛАЕВА.

*Имена и фамилии потерпевших изменены по их просьбе.

НА ЗАМЕТКУ.

Схемы мошенничества под видом экстрасенсов и гадалок меняются очень быстро, но их можно разделить на подкатегории: исцеление от болезней, возвращение в жизнь достатка, наказание врагов или, наоборот, привлечение нужных людей в жизнь, любовные привороты. В наши дни шарлатаны используют достаточно агрессивные психотехнологии, которые для человека не проходят бесследно.

КСТАТИ.