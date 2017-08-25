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08:21 (мск), источник: РИА Новости

Дети, пропавшие в тайге в Туве, сами вышли из леса

КРАСНОЯРСК, 25 авг — РИА Новости. Дети, пропавшие в тайге в Тандинском районе Тувы, сами сориентировались в тайге и смогли найти дорогу домой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак.

Источник: РИА Новости

«К счастью, с детьми в Танды все в порядке. Ребята сами вышли к селу. Спасибо всем за оперативное реагирование и готовность максимально нарастить силы и средства. Земляки, берегите себя и своих детей. Оставляйте свои координаты, маршруты специалистам в ЕДДС», — цитирует Салчак главу республики Шолбана Кара-оола.

Ранее МЧС Тувы сообщило, что в Тандинском районе пятеро детей в возрасте 10−14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. На поиски из Красноярска вылетел Ми-8 с собаками и спасателями. Детей искали более 80 человек, техника и беспилотные аппараты. В 11.10 (07.10 мск) они нашлись.

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