Участковый нашел заблудившуюся беременную женщину в Усть-Кутском лесу в Приангарье
Она вышла на связь сама.
Она вышла на связь сама.
Участковый уполномоченный полиции Игорь Курдюков в
Около 10.30 часов в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что в лесном массиве пропала его сожительница.
«Полицейские выяснили, что утром женщина отправилась за грибами на гору Светлая, расположенную в нескольких км от районного центра. Поддерживая телефонную связь с заблудившейся, лейтенант полиции Игорь Курдюков заехал на служебном внедорожнике на возвышенность и стал сигналить. Женщина услышала сигнал и пошла навстречу машине. Полицейский доставил ее к родственникам», — рассказали в
Сотрудники полиции просят ответственно относиться к походам в лес и советуют сборщикам дикоросов брать с собой навигационное оборудование.