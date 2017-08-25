Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Мой ребенок не видит: история мамы
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
09:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Участковый нашел заблудившуюся беременную женщину в Усть-Кутском лесу в Приангарье

Она вышла на связь сама.

Участковый уполномоченный полиции Игорь Курдюков в Усть-Кутском лесу в Иркутской области нашел беременную 32-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу 24 августа. Пострадавшей удалось дозвониться до родственников, которые сообщили о происшествии в полицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 10.30 часов в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что в лесном массиве пропала его сожительница.

«Полицейские выяснили, что утром женщина отправилась за грибами на гору Светлая, расположенную в нескольких км от районного центра. Поддерживая телефонную связь с заблудившейся, лейтенант полиции Игорь Курдюков заехал на служебном внедорожнике на возвышенность и стал сигналить. Женщина услышала сигнал и пошла навстречу машине. Полицейский доставил ее к родственникам», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции просят ответственно относиться к походам в лес и советуют сборщикам дикоросов брать с собой навигационное оборудование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Выборы в Шелехове: ресурсность схлестнется с молодостью
Ольга Бузова: То, что случилось в моей жизни, было неизбежно
При падении автобуса в море на Кубани погибли 13 человек
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Хабаровские живодеры получили реальные сроки
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь