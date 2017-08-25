Участковый нашел заблудившуюся беременную женщину в Усть-Кутском лесу в Приангарье

Участковый уполномоченный полиции Игорь Курдюков в Усть-Кутском лесу в Иркутской области нашел беременную 32-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу 24 августа. Пострадавшей удалось дозвониться до родственников, которые сообщили о происшествии в полицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 10.30 часов в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что в лесном массиве пропала его сожительница.

«Полицейские выяснили, что утром женщина отправилась за грибами на гору Светлая, расположенную в нескольких км от районного центра. Поддерживая телефонную связь с заблудившейся, лейтенант полиции Игорь Курдюков заехал на служебном внедорожнике на возвышенность и стал сигналить. Женщина услышала сигнал и пошла навстречу машине. Полицейский доставил ее к родственникам», — рассказали в пресс-службе.