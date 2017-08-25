Улицы Красноярска подтоплены после утреннего ливня
В местах, где традиционно происходят подтопления, работает спецтехника.
В местах, где традиционно происходят подтопления, работает спецтехника.
В Красноярске после утреннего ливня осложнена дорожная обстановка. Как сообщили в
«По указанным улицам проезд осуществлять возможно, но с соблюдением предельной осторожности. Сложная ситуация на ул. Семафорной в районе Мичуринского моста, но там уже работает спецтехника по откачке воды, — отмечают в дорожной полиции.
Произошло аварийное отключение светофора на перекрестке проспекта Свободный и улицы Маерчака.
По информации департамента горхозяйства, в местах, где традиционно происходят подтопления, работает спецтехника. 16 откачивающих машин дежурят с ночи. Помощь от МЧС не требуется.