Улицы Красноярска подтоплены после утреннего ливня

В Красноярске после утреннего ливня осложнена дорожная обстановка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, имеются данные о подтоплении проезжей части по следующим адресам: 9 мая, 2; Глинки, 50; Красноярский рабочий, 30; Тотмина в районе «Почты»; Семафорная 261.

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«По указанным улицам проезд осуществлять возможно, но с соблюдением предельной осторожности. Сложная ситуация на ул. Семафорной в районе Мичуринского моста, но там уже работает спецтехника по откачке воды, — отмечают в дорожной полиции.

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Произошло аварийное отключение светофора на перекрестке проспекта Свободный и улицы Маерчака.

По информации департамента горхозяйства, в местах, где традиционно происходят подтопления, работает спецтехника. 16 откачивающих машин дежурят с ночи. Помощь от МЧС не требуется.