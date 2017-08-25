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09:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Улицы Красноярска подтоплены после утреннего ливня

В местах, где традиционно происходят подтопления, работает спецтехника.

В Красноярске после утреннего ливня осложнена дорожная обстановка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, имеются данные о подтоплении проезжей части по следующим адресам: 9 мая, 2; Глинки, 50; Красноярский рабочий, 30; Тотмина в районе «Почты»; Семафорная 261.

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«По указанным улицам проезд осуществлять возможно, но с соблюдением предельной осторожности. Сложная ситуация на ул. Семафорной в районе Мичуринского моста, но там уже работает спецтехника по откачке воды, — отмечают в дорожной полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Произошло аварийное отключение светофора на перекрестке проспекта Свободный и улицы Маерчака.

По информации департамента горхозяйства, в местах, где традиционно происходят подтопления, работает спецтехника. 16 откачивающих машин дежурят с ночи. Помощь от МЧС не требуется.

Из-за дождя город встал в 7-балльные пробки. Сложная ситуация наблюдается на ул. Ленина и ул. Дубровинского. Заторы зафиксированы на ул. Караульной, Авиаторов, Гайдашовке и др.

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