Административное здание в Екатеринбурге заполнилось дымом, пострадавших нет

Пожарные были вызваны по тревоге на улицу Толедова в Екатеринбурге, где в административном здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Здание находится на территории ООО «ВИЗ-Сталь», но не принадлежит ему, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно до эвакуировались 15 человек. После проветривания все работники вернулись в помещения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пожарные установили, что на фасаде здания произошло короткое замыкание электропроводки, не перешедшее в возгорание.