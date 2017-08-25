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08:28 (мск), источник: УралПолит.ру

Административное здание в Екатеринбурге заполнилось дымом, пострадавших нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. УралПолит.Ru. Задымление возникло в административном здании в Екатеринбурге, 15 человек эвакуировались, никто не пострадал.

Пожарные были вызваны по тревоге на улицу Толедова в Екатеринбурге, где в административном здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Здание находится на территории ООО «ВИЗ-Сталь», но не принадлежит ему, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно до эвакуировались 15 человек. После проветривания все работники вернулись в помещения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пожарные установили, что на фасаде здания произошло короткое замыкание электропроводки, не перешедшее в возгорание.

На место происшествия выезжали пять единиц техники и 15 огнеборцев, информирует МЧС.

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