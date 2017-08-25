Административное здание в Екатеринбурге заполнилось дымом, пострадавших нет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. УралПолит.Ru. Задымление возникло в административном здании в Екатеринбурге, 15 человек эвакуировались, никто не пострадал.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. УралПолит.Ru. Задымление возникло в административном здании в Екатеринбурге, 15 человек эвакуировались, никто не пострадал.
Пожарные были вызваны по тревоге на улицу Толедова в Екатеринбурге, где в административном здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Здание находится на территории ООО «ВИЗ-Сталь», но не принадлежит ему, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
«Из здания до прибытия
Пожарные установили, что на фасаде здания произошло короткое замыкание электропроводки, не перешедшее в возгорание.
На место происшествия выезжали пять единиц техники и 15 огнеборцев, информирует МЧС.