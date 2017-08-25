На диком пляже на озере Смолино утонула 17-летняя девушка
Девочка была с родителями.
Девочка была с родителями.
17-летняя девушка утонула в озере Смолино, сообщают корреспонденту «АиФ-Челябинск» в СО по Ленинскому району Челябинска.
Трагедия произошла 24 августа. По предварительной информации, девушка находилась с родителями в месте, не предназначенном для купания.
«В настоящее время по факту смерти проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказывают в следственном отделе.
Напомним, 24 августа на Смолино на пляже «Солнечный берег» спасатели вытащили из воды троих тонущих детей.