На диком пляже на озере Смолино утонула 17-летняя девушка

17-летняя девушка утонула в озере Смолино, сообщают корреспонденту «АиФ-Челябинск» в СО по Ленинскому району Челябинска.

Трагедия произошла 24 августа. По предварительной информации, девушка находилась с родителями в месте, не предназначенном для купания.

«В настоящее время по факту смерти проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказывают в следственном отделе.