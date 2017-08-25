Видео: В Арском районе произошло смертельное ДТП
(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Арском районе лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и Land Rover, два человека погибли, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Арском районе лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и Land Rover, два человека погибли, сообщили ИА «Татар-информ» в
ДТП произошло неподалеку от села Старое Чурилино на 49-м километре трассы Казань — Малмыж. На месте работали пожарные сотрудники ЗПСО № 4, медики и полицейские.
В результате аварии погиб 41-летний водитель отечественного авто и 67-летний водитель иномарки. 16-летний пассажир «Лады» был госпитализирован с закрытой