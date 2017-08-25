Жителя Иркутска приговорили к 1 году условно за избиение полицейского
Соответствующее решение вынес Свердловский районный суд.
Соответствующее решение вынес Свердловский районный суд.
Жителя Иркутска приговорили к 1 году условно, за то, что он, защищая виновника ДТП, избил сотрудника полиции. Решение принял Свердловский районный суд. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В мае 2017 года по улице Старокузьмихинской было совершено ДТП, виновник которого с места происшествия скрылся. За непродолжительное время сотрудникам ДПС удалось установить личность виновника аварии и адрес, по которому он может находиться.
«Приехав на место, дверь сотрудникам открыл один из друзей подозреваемого в ДТП молодого человека. Увидев нежданных гостей, мужчина попытался закрыть дверь, но это сделать не удалось, после сотрудники попросили его пригласить виновника аварии, на что он неожиданно ударил сотрудника ДПС», — отметили в ведомстве.
Стражи закона попытались утихомирить «драчуна», но в ответ он вновь ударил сотрудника ногой в плечо, коленом в грудь и порвал форму.
Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.