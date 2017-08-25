Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Игорь Крутой призвал молиться за Дмитрия Хворостовского
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Мой ребенок не видит: история мамы
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
09:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жителя Иркутска приговорили к 1 году условно за избиение полицейского

Соответствующее решение вынес Свердловский районный суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жителя Иркутска приговорили к 1 году условно, за то, что он, защищая виновника ДТП, избил сотрудника полиции. Решение принял Свердловский районный суд. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

В мае 2017 года по улице Старокузьмихинской было совершено ДТП, виновник которого с места происшествия скрылся. За непродолжительное время сотрудникам ДПС удалось установить личность виновника аварии и адрес, по которому он может находиться.

«Приехав на место, дверь сотрудникам открыл один из друзей подозреваемого в ДТП молодого человека. Увидев нежданных гостей, мужчина попытался закрыть дверь, но это сделать не удалось, после сотрудники попросили его пригласить виновника аварии, на что он неожиданно ударил сотрудника ДПС», — отметили в ведомстве.

Стражи закона попытались утихомирить «драчуна», но в ответ он вновь ударил сотрудника ногой в плечо, коленом в грудь и порвал форму.

Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Выборы в Шелехове: ресурсность схлестнется с молодостью
Ольга Бузова: То, что случилось в моей жизни, было неизбежно
При падении автобуса в море на Кубани погибли 13 человек
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Хабаровские живодеры получили реальные сроки
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь